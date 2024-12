Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 2 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN SOMS REGEN | MORGEN MEER OPKLARINGEN

Was het gisteren zo’n mooie dag met zon tot later in de middag: vandaag is het meestentijds bewolkt en regelmatig valt er wat regen of motregen. Zware buien zijn er niet, maar zowel vanochtend, vanmiddag als vanavond kan er soms een bui passeren. Koud is het ook niet met temperaturen van 8 tot 10 graden, de wind is matig uit het zuidwesten (windkracht 3 tot 4).

Vannacht is het de meeste tijd ook nog bewolkt en ook dan valt er zo af en toe wat regen. Minimumtemperatuur komende nacht rond 3 graden, want de wind draait naar het noordwesten.

Morgen is die noordwestenwind zwak tot matig met windkracht 2 tot 4. Dat brengt soms wat zon en verspreid nog een paar kleine regenbuien. Maximumtemperatuur morgen rond 6 graden.

Woensdag en donderdag wordt het ongeveer 6 graden en ’s nachts is het dan 0 tot +3. Woensdag is het meestal droog en rustig weer, donderdag neemt de wind toe met ’s middags en ’s avonds perioden met regen. Na donderdag is het onbestendig met meer buien, meer wind, en hogere temperaturen.