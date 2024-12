Gasunie CFO Janneke Hermes kondigt vertrek in 2025 aan

GRONINGEN – Gasunie maakt vandaag bekend dat CFO Janneke Hermes heeft besloten om Gasunie per eind februari 2025 te gaan verlaten. Janneke Hermes is dan bijna 23 jaar werkzaam geweest bij Gasunie, waarvan meer dan 5 jaar als CFO. Ook was zij na het vertrek van Han Fennema in oktober 2023 enkele maanden waarnemend CEO. Janneke Hermes zet haar loopbaan in de loop van 2025 voort als CFO en lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Wagenborg in Delfzijl.

Diederik Samsom, voorzitter Raad van Commissarissen: “Wij zijn Janneke Hermes zeer veel dank verschuldigd voor haar jarenlange bijdrage aan de ontwikkeling van Gasunie. Janneke heeft op vernieuwende wijze invulling gegeven aan de rol van Chief Financial Officer door de brede welvaart centraal te stellen in de besluit- en bedrijfsvoering van Gasunie. Met haar financiële leiderschap heeft zij een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van Gasunie als duurzame energie-infrastructuur onderneming die het voortouw neemt in de energietransitie.”

Janneke Hermes: “Sinds 2002 werk ik bij Gasunie, een geweldig bedrijf met al onze collega’s die dagelijks zorgen voor energiezekerheid voor huishoudens en bedrijven in Nederland, Duitsland en de landen om ons heen. Als CFO heb ik de afgelopen jaren bij mogen dragen aan de ontwikkeling en realisatie van onze duurzame investeringsagenda en de talloze nieuwe projecten van Gasunie op het gebied van waterstof, warmte, groen gas en CCS. Na 23 jaar zal ik daarom met enige weemoed, maar vooral met een rotsvast vertrouwen in de mooie toekomst van Gasunie afscheid nemen om aan een nieuw hoofdstuk in mijn loopbaan te beginnen.”

De Raad van Commissarissen heeft de procedure voor de opvolging van Janneke Hermes als CFO inmiddels gestart.

