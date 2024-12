Jan Starke uit Oude Pekela heeft podiumplaats om de persoonlijk Provinciale damtitel in zicht

OUDE PEKELA, WINSCHOTEN – In de laatste week van de maand november zijn de leden van damclub Winschoten actief geweest om de damsport te promoten. Het begon woensdagmiddag met de jeugdafdeling van Damclub Winschoten in de “cursusruimte” van de bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. Aansluitend vond ’s avonds de onderlinge competitie van Damclub Winschoten plaats in het gebouw van S.V. Bovenburen. Tevens werden, dezelfde avond, enkele partijen gespeeld voor het Persoonlijk Provinciaal Gronings Kampioenschap dammen. Zaterdag 30 november vond in MFC Het Krakeel in Hoogeveen de 1e Regio-Cup voor jeugdspelers plaats.

Jan Starke kans op podiumplaats

Jan Starke uit Oude Pekela heeft met nog 2 partijen te spelen kans op een podiumplaats bij het persoonlijk provinciaal kampioenschap dammen in de 1e klasse. Jan ontmoet nog Rudolf Schwab uit Westeremden en Marinus Damkat uit Groningen. Koploper is Jack Westerdijk uit Appingedam met 8 punten uit 6 partijen. Marinus Damkat en Jan Starke volgen ex aequo met 7 punten uit 5 partijen. Dus nog volop spanning. Johan Tuenter uit Westerlee heeft

een 50% score en staat nog gepland tegen op de laatste plaats staande Niko Sikkema uit Warffum. In de hoofdklasse staat Jakob Pronk uit Winschoten in de middenmoot en ontmoet nog Nico Werkman uit Baflo.

1e Regio-Cup jeugdtoernooi

De 67 jeugdige deelnemers werden door jeugdleider Rik Smit uit Nieuw-Balinge als basis ondergebracht in groepen van 8 deelnemers. De spelers kwamen naast Hoogeveen, uit Leek, Westerhaar, Wapenveld, Rinsumageest, Hijken, Beilen, Gramsbergen, Dedemsvaart Groningen en Winschoten. De 9-jarige Maya Scholten uit Winschoten gaf acte de préséance in groep 5, waarbij ze in alle wedstrijden een goede partijopzet liet zien. De volgende en 2e Regio-Cup voor jeugdspelers vindt plaats op maandag 23 december in het sportcomplex van de RUG & Hanze in Groningen. Deze jeugdtoernooien zijn bij uitstek geschikt voor aankomende jeugddammers. De nieuwelingen beginnen dan namelijk in de laatste groepen.

De gevorderde spelers worden in goed overleg in de bovenste groepen geplaatst.

Nationale Competitie

Zaterdag 7 december staat de 6e ronde van de Nationale damcompetitie op de wedstrijdkalender van de KNDB, waarbij beide achttallen van Damclub Winschoten een “thuiswedstrijd” spelen in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan. Winschoten 1 neemt het in de 2e klasse A op tegen Bezint Eer Gij Begint (BEGB) uit Britsum en in de 2e klasse A ontmoet Winschoten 2 DCH Heerenveen 4. De wedstrijden beginnen klokslag 12:00 uur.

Geert Lubberink