Meespeel-Kerstconcert in Finsterwolde door Kunstencentrum De Klinker

FINSTERWOLDE – Op donderdag 19 december is er in de Stefanuskerk in Finsterwolde het jaarlijkse kerstconcert door diverse ensembles van het Kunstencentrum De Klinker. Dit keer is het ook mogelijk om zelf mee te spelen! De avond begint om 19:30u en de toegang is gratis.

Onder leiding van de docenten Annemieke van Walsum, Marianne Heeres, Vincent van Ballegooijen en Harry Dijkstra spelen het strijkensemble met vioolleerlingen, blokfluitgroep Rosa Nova, het Barokensemble en accordeonorkest Con Brio.

Na de pauze is het mogelijk om zelf mee te spelen! Zeker niet verplicht maar leuk voor degene die wil aansluiten. Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is uw instrument (of stem) mee te nemen en even aanmelden via kunstencentrum@indeklinker.nl. U ontvangt dan – indien gewenst – alvast de bladmuziek.

Leerlingen van het Kunstencentrum kunnen naast het volgen van individuele lessen ook in een orkest of ensemble plaatsnemen om wekelijks samen muziek te maken. Nu is er de kans om zo maar een keertje aan te schuiven.

Het altijd sfeervolle concert is er voor de liefhebber van klassieke muziek. Natuurlijk staan er ook bekende kersthits op het repertoire. In de pauze is er koffie of thee, volgens traditie met zelfgemaakte koekjes.

Kunstencentrum De Klinker