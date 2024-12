Nieuwe subsidieregeling voor karakteristieke evenementen in provincie Groningen

GRONINGEN – Voor karakteristieke evenementen in de provincie Groningen kan vanaf 16 december subsidie aangevraagd worden. In 2025 is in totaal 300.000 euro beschikbaar en dat is ook het geval in de twee jaren daarna. Deze nieuwe subsidieregeling is gebaseerd op de voorgaande regelingen ‘Grote terugkerende evenementen’ en ‘Evenementen en arrangementen’ en draagt bij aan een breed evenementenaanbod in de provincie. Per evenement is maximaal 35.000 euro beschikbaar.

Gedeputeerde Susan Top: “Evenementen zijn voor onze inwoners en bezoekers van groot belang. Ze bevorderen de ontwikkeling van de provincie Groningen als toeristische bestemming en zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Diverse evenementenorganisaties lopen steeds vaker tegen stijgende kosten aan. De provincie steunt met deze regeling diverse jaarlijks terugkerende evenementen, zodat ze kunnen voortbestaan. Daarnaast zijn er natuurlijk ook eenmalige én nieuwe initiatieven welkom.”



Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor evenementen die een provinciale of nationale uitstraling hebben, ze trekken daardoor niet alleen bezoekers uit de eigen gemeente of lokale omgeving. Daarnaast moet het karakteristieke evenement passen bij het karakter (DNA) van Groningen of de regionale identiteit en bij voorkeur aansluiting zoeken bij het Merk Groningen.

Samenwerking met (lokale) vrijwilligers, ondernemers, maatschappelijke organisaties of verenigingen is belangrijk. Ook wordt er gekeken of de organisatie van het evenement verduurzamende maatregelen toepast. Cofinanciering van ten minste één gemeente is vereist en de totale kosten van het evenement moeten hoger zijn dan 50.000 euro.



Open voor aanvragen

Voor evenementen die plaatsvinden in 2025 is subsidie aan te vragen van 16 december 2024 tot 1 februari 2025 via www.provinciegroningen.nl. Hier is binnenkort meer uitgebreide informatie te vinden over de voorwaarden

