Steekincident Groningen vanavond bij Opsporing Verzocht

GRONINGEN – Vanavond wordt in Opsporing Verzocht (NPO2) aandacht besteed aan een steekincident in de Oude Ebbingestraat in Groningen.

In een winkel aan de Oude Ebbingestraat in Groningen steekt op vrijdag 8 november een man een andere man in zijn been. Daarna gaat hij er vandoor in onbekende richting.

De politie is op zoek naar deze verdachte. Het is een man met een donkergetinte huidskleur en hij is waarschijnlijk tussen de 20 en 30 jaar oud. Tijdens het steekincident droeg hij een zwarte jas en een grijs/zwarte trainingsbroek met witte strepen bij de broekband. Hij had een zwarte mondkap voor en droeg een zwarte muts. Hij liep op wit/zwarte Nike-schoenen.

Herken jij deze persoon? Geef je tip door via het tipformulier op politie.nl of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Blijf je liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-6070 of ga naar meldmisdaadanoniem.nl

Kijk vanavond om 20:25 uur naar Opsporing Verzocht op NPO2!