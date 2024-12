Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 3 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIG WEER | VANAF DONDERDAG NATTER

De wind is gedraaid naar het noordwesten en daarmee is het vandaag iets kouder met temperaturen rond 7 graden, maar het weerbeeld is niet veel beter dan gisteren: er is vrij veel bewolking en af en toe valt er wat regen of motregen.

Vannacht is er niet veel verandering met lokaal een bui, maar in de opklaringen kan ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur voor vannacht is 1 á 2 graden. Morgen ziet het er ook rustig uit met een zwakke westenwind, maar daardoor is er kans op nevel en mist en lokaal kan ook nog een beetje motregen vallen. Veel zon is er morgen dan ook niet, maximumtemperatuur morgen rond 5 graden.

Donderdag komt er meer wind met windkracht 4 tot 7 en regelmatig wat regen en dan wordt het 7 of 8 graden. Vrijdag komt daar nog iets bij en dan zijn er opklaringen en buien. In het weekend is het daarna guur met regen en wind en dan wordt het ook weer een paar graden kouder. En na het weekend draait dat koudere weer misschien uit op een paar winterse buien en wat nachtvorst.