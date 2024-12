Expositie “Creatief in de bajes”nog deze maand te bekijken

SELLINGEN – In het gemeentehuis te Sellingen is momenteel een expositie van kunstwerken gemaakt door gedetineerden. De expositie is deze maand nog te bekijken.

In het gemeentehuis te Sellingen kunt u deze maand nog de expositie ‘Creatief in de bajes’ bekijken. De tentoongestelde kunst is gemaakt door gedetineerden uit de PI Ter Apel. Een onderdeel van hun dagelijkse routine is het volgen van therapiesessies. Met zowel beeldende therapie als Het ‘monsterproject’ wordt geprobeerd om gedetineerden ‘rust in hun hoofd’ te geven terwijl ze gevangen zitten. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan herstel en leren ze hoe ze op een goede manier kunnen deelnemen aan de samenleving. De stukken die in de hal tentoongesteld staan, zijn tijdens deze sessies gemaakt.

Elk stuk heeft een eigen verhaal. Zo is de blauwe beer een ‘voorleesbeer’. Ouders in detentie lezen met de voorleesbeer een verhaal aan hun kind(eren) voor. Dit wordt opgenomen en naar de familie gestuurd. Zo zien en horen de kinderen hun ouder in een speelse omgeving, waardoor het voor hen minder beladen wordt.

De penitentiaire inrichting Ter Apel is in 1988 geopend. Sinds 2013 is het een volledige VRIS (VReemdelingen In de Strafrechtketen) gevangenis voor mannelijke gedetineerden. Deze personen hebben een strafbaar feit gepleegd en zijn door de rechter veroordeeld. Ze verblijven illegaal in Nederland of zijn nu hun misdrijf ongewenst verklaard. In samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) wordt gewerkt aan terugkeer naar het land van herkomst.

U kunt de kunstwerken tot het eind van dit jaar tijdens openingsuren in de hal van het gemeentehuis bekijken.

Foto’s: Esther Heis