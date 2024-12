Hier moet je bij zijn: de officiële opening van de Christmas Corner van Campus Winschoten!

WINSCHOTEN – Op maandag 9 december om 9.00 uur opent de Christmas Corner van het Dollard College Campus Winschoten officieel haar deuren. Vierdejaars leerlingen Amber, Jaimy en Jesse zijn deze gezellige Corner gestart als opdracht binnen het profiel Economie & Ondernemen (E&O).



In de kerst pop-up-store verkopen de leerlingen tweedehands kerstpullen én spullen die zij zelf gemaakt hebben met een plotter. Een groot deel van de spullen in de Corner is gedoneerd, onder andere uit de buurt. “Geweldig toch? Hier willen we iedereen enorm voor bedanken!” aldus één van de leerlingen.



Met de opbrengst van de Christmas Corner is de school van plan om schoolreizen voor iedereen toegankelijk te maken. “Zo zorgen we er met elkaar voor dat ook leerlingen die het thuis niet zo breed hebben, gewoon mee kunnen op bijvoorbeeld een excursie.” aldus Monique Eiting, docent E&O.



Iedereen is van harte uitgenodigd om bij de officiële opening van de Christmas Corner aanwezig te zijn op maandag 9 december. De winkel is die ochtend tot 11.45 uur open. Ook op de volgende momenten zal de winkel open zijn voor iedereen die iets leuks wil shoppen:

Woensdag 11 december: 15.30 tot 18.00 uur (tijdens de kerstbingo die wordt georganiseerd voor het Tafelhuis, lees verder voor meer informatie)

Donderdag 12 december: 9.00 tot 11.45 uur

Maandag 16 december: 9.00 tot 11.45 uur

Donderdag 19 december: 9.00 tot 11.45 uur & 15.00 – 18.30 uur (tevens kerstmarkt op de Campus)

Donderdag 19 december is de laatste dag dat de Christmas Corner open zal zijn. “We hopen dan natuurlijk dat de winkel aan het einde van de kerstmarkt helemaal leeg is.”

Kerstbingo voor Het Tafelhuis

Campus Winschoten gaat ook geld inzamelen voor het goede doel van Het Tafelhuis: de kinderafdeling van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Het Tafelhuis is een mix van het Glazen Huis en het Top2000 Café. Campus organiseert een kerstbingo die zal plaatsvinden op woensdag 11 december van 16.00 tot 18.00 uur. De prijzen die je kunt winnen met de bingo zijn gedoneerd door ondernemers in en rondom Winschoten. Ook maken de leerlingen verschillende leuke prijsjes. Aanmelden kan via: m.eiting@dollardcollege.nl. Er is plek voor 50 personen, vol is vol! Zie voor meer informatie over Het Tafelhuis: https://www.tafelhuis2022.nl/

Locatie Christmas Corner én kerstbingo: Campus Winschoten, P.C. Hooftlaan 1, 9673 GS Winschoten. Gebouw: Buitenvenne.

