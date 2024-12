Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 4 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG RUSTIG | MORGEN WIND EN REGEN

Het is ook vandaag een redelijk rustige dag met een zwak tot matig windje uit noordwest tot west, maar het weerbeeld is nog een beetje wisselvallig: er zijn vrij veel wolkenvelden en af en toe een paar opklaringen en er is kans op een paar buien of wat motregen. De maximumtemperatuur voor vandaag is 6 graden.

Vanavond en vannacht is het vrijwel droog met iets meer opklaringen en een minimumtemperatuur van 2 graden. De wind neemt ondertussen wat toe en dat krijgt morgen een vervolg met windkracht 4 tot 5, en later vlagen van windkracht 6. Het begint morgen nog droog maar in de middag en avond zijn er flinke perioden met regen te verwachten. In totaal kan er 10 tot 15 mm aan regen vallen en de temperatuur stijgt later tot 8 graden.

Vrijdag is er een matige tot krachtige westenwind en die geeft opklaringen en een enkele bui, bij 8 of 9 graden. Zaterdag is het daarna weer regenachtig met kans op windvlagen en na zaterdag wordt het kouder met een sterke noorden- tot noordoostenwind. Na het weekend is er ook kans op wintersbuien, nachtvorst, en gladheid op de weg.