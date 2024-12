Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 5 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ONBESTENDE PERIODE | VOLGENDE WEEK DROGER

Het wordt uiteindelijk een natte dag want in de loop van de dag komen er flinke perioden met regen. En later is het tijdelijk droger, maar vanavond komt er een nieuwe fase met een groot regenfont. Daarbij hebben we ook een toenemende zuidenwind;: die wordt windkracht 4 tot 5, met vlagen van windkracht 6. De maximumtemperatuur voor vandaag is 7 graden.

Vannacht draait de wind naar het westen en dan is het weer wat droger, maar later vannacht en morgen is het buiig. Morgen is er bij buien kans op zware windstoten en de wind draait m,orgen naar het noordwesten. Maximumtemperatuur morgen rond 9 graden.

Morgenavond is het opnieuw droger maar zaterdag zijn er weer perioden met regen. De wind wordt dan veranderlijk van richting maar die zal niet al te hard zijn, zondag komt er een koude noordóóstenwind te staan. Dan valt er nog een regenbui, na het weekend komt de zon er beter bij en na maandag is het een aantal dagen droog.