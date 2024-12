Groninger Groeifonds breidt werkgebied uit naar gehele provincie

GRONINGEN – Het Groninger Groeifonds, dat in 2016 is opgericht om de economie in het aardbevingsgebied te versterken, breidt haar werkgebied per 2025 uit naar de hele provincie Groningen. Hierdoor krijgen ondernemers uit alle Groningse gemeenten toegang tot het risicokapitaal voor groei en innovatie, met een focus op het versterken van het Ommeland.



Het Groninger Groeifonds is het fonds van Economic Board Groningen en de provincie Groningen. Gedeputeerde Henk Emmens: “De uitbreiding is onderdeel van de ambitie om de economische structuur van de provincie verder te versterken. Door deze uitbreiding sluit het Groninger Groeifonds ook aan bij de Economische Agenda Nij Begun en de provinciale Economische Agenda, deze betreffen namelijk ook de gehele provincie. We verwachten hierdoor een belangrijke rol te blijven spelen in het versterken van de regionale economie en het creëren van nieuwe kansen voor ondernemers.”

Akke Groenewoud, bestuurder Economic Board Groningen, sluit zich hierbij aan: “Voor het mkb in Groningen is het van belang om toegang te hebben tot financiering om te investeren in hun onderneming. Door het gebied van het Groninger Groeifonds te verruimen, investeren we in de economie van de gehele provincie Groningen. Hierdoor kunnen we nog meer betekenen voor het Groningse mkb, nemen de investeringsmogelijkheden voor het mkb toe en daarmee verstevigen we het vestigingsklimaat in de provincie.”



Impact in het Ommeland

Rob Drees, directeur van het Groninger Groeifonds: “Door onze geografische reikwijdte te vergroten, kunnen we ondernemers in alle hoeken van de provincie stimuleren, met speciale aandacht voor het Ommeland. Deze versterking komt zowel de provincie als het oorspronkelijke aardbevingsgebied ten goede.” Het werkgebied van het Groninger Groeifonds betreft vanaf heden de hele provincie.



Het Groninger Groeifonds durft meer

Het Groninger Groeifonds biedt risicokapitaal aan ondernemers. Voor starters en bestaande ondernemers die hier al gevestigd zijn of dat willen doen. Als er een goed businessplan is en dit bijdraagt aan economische groei en toekomstig verdienvermogen, zijn ondernemers welkom. Rob: “Waar anderen risico’s zien, zien wij kansen. Durven andere financiers geen of niet genoeg geld te lenen? Omdat wij het grootste risico nemen en daarmee vertrouwen geven, durven andere geldschieters ook in te stappen. Zo helpen we plannen waar te maken.”



Ben jij Groningse ondernemer en wil je weten of het Groninger Groeifonds jou kan helpen bij een financiering? Bekijk dan de website en neem contact op: www.groninger-groeifonds.nl

