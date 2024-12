OM eist tien jaar cel voor drie pogingen doodslag in Winschoten

GRONINGEN, WINSCHOTEN – Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft een celstraf van tien jaar geëist tegen een 59-jarige man uit Winschoten. Aan hem worden drie pogingen doodslag op 6 juli 2023 tenlastegelegd. Het OM verdenkt hem van het neersteken van een man op een terras van een ijssalon in Winschoten. Ook wordt hij verdacht van het later op de dag neerschieten van twee andere mannen nabij een autobedrijf van familie van hem in dezelfde stad.

De eerste poging doodslag ziet op het incident op een terras midden op de dag in het centrum van Winschoten. Verdachte zoekt daar met twee anderen de confrontatie met het slachtoffer, die samen met onder meer zijn twee jaar oude dochter buiten bij een ijssalon zit.

Steken

Die confrontatie escaleert vlot naar een zeer forse geweldsuitbarsting, waarbij het slachtoffer wordt geslagen en door de verdachte in het bovenlichaam wordt gestoken. Dit concludeert de officier van justitie op basis van diverse getuigenverklaringen, waaronder van de verdachte zelf, en een bloedvlek van het slachtoffer op zijn overhemd.

Schieten

De twee andere pogingen doodslag zien op een incident in de avond van de zesde juli van het vorig jaar. Dit incident staat op camerabeelden. Een man komt, op uitnodiging, naar het eerdergenoemde autobedrijf. Deze man neemt een ander persoon mee. Zij gaan in gesprek met de verdachte en nog zes andere mannen. Uiteindelijk eindigt dit samenzijn in chaos en geweld. Hoewel een paar andere aanwezigen het proberen te voorkomen, schiet de verdachte drie keer op één van de op bezoek zijnde mannen. Daarna gaat hij ook nog achter de andere man aan en schiet hij nog een keer op hem. De beide mannen lopen daarbij forse verwondingen op.

Impact

Duidelijk is dat de verdachte zeer grof geweld heeft gebruikt. Geweld waarvan de impact groot is, zowel op (de dochter van één van) de slachtoffers als op de maatschappij. “Een vechtpartij van dit kaliber, waarbij wordt gestoken, op klaarlichte dag in het publieke domein, met veel mensen als getuige, doet wat met het veiligheidsgevoel in de maatschappij”, zegt de officier van justitie in haar requisitoir. “Zeker als dat nog dezelfde dag wordt gevolgd door een schietincident op een industrieterrein, waarbij twee gewonden vallen.”

Medeverdachten

Naast de verdenking van drie pogingen doodslag is aan de verdachte ook wapenbezit tenlastegelegd. Het voorhanden hebben van wapens en munitie is ook een 23-jarige medeverdachte tenlastegelegd. Tegen deze man is in Groningen op 21 november 2024 vier jaar cel geëist. Hij wordt daarnaast verdacht van betrokkenheid bij het geweld op het terras en internationale drugshandel en drugsbezit.

De rechtbank in Groningen doet op 14 januari 2025 uitspraak in beide zaken.

Bron: OM