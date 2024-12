Cabarettoppers en een trip down memory lane in De Klinker

WINSCHOTEN – Deze week staan in de Klinker een aantal grote voorstellingen op het programma. Hoogtepunten zijn de cabaretvoorstellingen van Plien & Bianca en Klaas van der Eerden, een muzikale trip down memory lane met The BZN Tribute Band en meeslepende films zoals De Wilde Robot en de gerestaureerde klassieker Paris, Texas.

Een ode aan BZN

The BZN Tribute Band

Vrijdag 6 december 2024

Herbeleef de magie van BZN met The BZN Tribute Band. Deze avond vol nostalgie brengt klassiekers als ‘Mon Amour’, ‘Just an Illusion’ en ‘The Old Calahan’ tot leven. Een feest der herkenning voor alle fans.

Cabaret van topniveau

Plien & Bianca – ‘Harrekidee!’ Try-out

Dinsdag 10 december 2024

Het iconische cabaretduo Plien & Bianca brengt met ‘Harrekidee!’ een mix van hilarische typetjes, scherpe dialogen en meesterlijke timing. Mis deze exclusieve try-outs niet en geniet van een avond vol lachen en herkenning.

Klaas van der Eerden – ‘Blijven drijven’

Vrijdag 13 december 2024

Na tien jaar is Klaas van der Eerden terug met een energieke comedyshow vol sketches, muziek en humor. In ‘Blijven drijven’ verkent Klaas de drijfveren achter zijn passie om mensen te vermaken en deelt hij zijn unieke kijk op het leven.

Speciaal voor de kleintjes

Brandweerman Sam – Avontuur op Dino eiland (2+)

Zaterdag 14 december

Kinderen genieten van de avonturen van Brandweerman Sam, met vooraf een feestelijke verrassing op het plein!

Filmvoorstellingen voor jong en oud

De Wilde Robot

Woensdag 11 december

Een hartverwarmend avontuur over de robot Roz, die na een schipbreuk haar plek probeert te vinden op een onbewoond eiland. Met haar nieuwe dierenvrienden en een weesgansje ontdekt ze wat het betekent om te leven en verbonden te zijn. Geregisseerd door Chris Sanders (How to Train Your Dragon).

Paris, Texas – de gerestaureerde 4k versie

Woensdag 11 december

De iconische film van Wim Wenders keert terug op het grote scherm. Paris, Texas vertelt een meeslepend verhaal over familie, verlies en zelfontdekking in adembenemende beelden.

Tegendraads

13 december

Met Tegendraads ontvouwt zicht een romantisch verhaal tegen de achtergrond van de spaghettirellen van de jaren zestig. In het Oldenzaal van 1961 zorgen Italiaanse arbeiders voor beroering. Terwijl zij de textielindustrie versterken en harten veroveren, worstelt Johanna met maatschappelijke barrières. De spanningen leiden tot de historische ‘Spaghettirellen’, waarin liefde, ambitie en cultuur botsen.

Bekijk het volledige programma en bestel kaarten op www.deklinker.nl.

Susanne Visser | Cultuurhuis De Klinker