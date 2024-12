Evenementensubsidies 2025 Oldambt toegekend

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 6 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST VEEL WIND | NA MORGEN KOUDER

Het wordt een buiige dag met vanochtend vaak regen, veel bewolking, en een matige tot krachtige wind uit west tot noordwest en windstoten van 50 tot 70 km/uur. Vanmiddag valt er ook nog af en toe regen maar de wind neemt dan langzaam af, de temperatuur ligt vandaag rond 8 graden.

Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog en redelijk rustig, maar later in de nacht gaat het opnieuw regenen. Morgen komt er een buiige dag aan, maar stormen doet het bij ons niet. ’s Ochtends zijn er af en toe windvlagen met windkracht 4 tot 6, maar in de loop van de middag neemt de wind alweer af. Maximumtemeratuuur morgen opnieuw zo’n 8 graden.

Zondag is er een matige tot vrij krachtige noordoosten-wind. Dat maakt het kouder met ’s middags ongeveer 6 graden en een weertype met een paar opklaringen en een enkele regenbui. Maandag is het nog maar 5 graden en met windkracht 5 uit het noordoosten is dat een koude dag. Van dinsdag tot donderdag is er minder wind en meer zon, maar dan is er nachtvorst en overdag is het midden volgende week nog maar 2 tot 4 graden.