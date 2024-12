Hendrik Jan Bökkers, van de serie Woeste Grond, treedt op in de Klinker

WINSCHOTEN – Op vrijdag 14 maart staat Hendrik Jan Bökkers met ‘Kats de Weg Kwiet’ in De Klinker. Hij is een van de acteurs in de nieuwe dagelijkse serie Woeste Grond: Drie generaties, één boerderij… en uiteenlopende toekomstvisies



Woeste Grond is een meeslepende serie over familie, kalverliefde en ontrouw, melk én havermelk en de uitdagingen van het moderne boerenleven. Zal boerderij ‘De Weuste’ de tand des tijds doorstaan? Met onder anderen Peggy Vrijens, Anouk Maas en Hendrik Jan Bökkers. Vanaf 23 december 2024 is deze serie met o.a. Peggy Vrijens, Anouk Maas en Hendrik Jan Bökkers iedere werkdag om 19.25 uur te zien op NPO 1 en NPO Start.



Botsende toekomst

Middenin het prachtige landschap in het oosten van het land staat ‘De Weuste’, een boerderij die al generaties lang door dezelfde familie wordt bestierd.

Alhoewel het lijkt alsof de drie huidige generaties hetzelfde doel voor ogen hebben, zien zij in deze moderne tijd ieder een ander toekomstbeeld voor hun dierbare melkveehouderij.

Drijft de huidige tijd de familie uit elkaar of blijft de familieband ondanks alles onverminderd sterk?



Valt de familie uit elkaar?

Bats en Grada Ottink, de oudste generatie op boerderij ‘De Weuste’, staan aan het hoofd van de familie en worstelen met het loslaten van het familiebedrijf. Hun kinderen, Dinant, Otto en Marloes, moeten hun eigen weg zien te vinden, waarbij zij de balans zoeken tussen respect voor de tradities van hun ouders en het aanpassen aan de moderne wereld. De jongste generatie, Britt, Romy en Snoek, heeft echter zo haar eigen ideeën over de toekomst – en die lijken zich steeds verder van de boerderij af te bewegen.

Zo besluit Britt vegetariër te worden en sluit Snoek zich aan bij een extreme protestbeweging, wat zorgt voor de nodige onrust. Door een scheiding en een onverwachte zwangerschap komt de familie extra onder druk te staan.

Woeste Grond biedt een intieme en herkenbare kijk op de kracht van familiebanden en de uitdagingen van het moderne boerenleven.

Rolverdeling:

Grada – Anne-Mieke Ruyten

Bats – Laus Steenbeeke

Lianne – Anouk Maas

Vera – Peggy Vrijens

Dinant – Hendrik Jan Bökkers

Snoek – Fedja Louman

Britt – Pip Lieke Lucas

Romy – Linde Tijhof

Otto – Bas Keijzer

Tessa – Esma Abouzahra

Marloes – Anniek Stokkers

Het scenario is geschreven door een schrijversteam onder leiding van Anya Koek. De regie is in handen van Johan Nijenhuis, Aram van de Rest en Tessa Schram. De serie wordt geproduceerd door JOCO Media BV in samenwerking met AVROTROS.

Woeste Grond: vanaf 23 december iedere werkdag om 19.25 uur te zien op NPO 1 en NPO Start.

Esther Bulder