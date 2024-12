Ruim 15.000 senioren doen mee aan fietsactiviteiten Doortrappen Groningen

GRONINGEN – Een bijzondere mijlpaal: ruim 15.000 senioren hebben meegedaan aan allerlei (lokale) activiteiten van het programma Doortrappen Groningen. In 2022 startte het programma met als doel senioren te helpen, inspireren en motiveren om vaker en veiliger te fietsen. “Nu de teller bijna drie jaar later op 15.000 deelnemers staat, blikken wij als organisatoren trots terug”, stelt projectleider Rutger Kussendrager van Huis voor de Sport Groningen. “Nu is het zaak om deze – en meer – deelnemers actief te houden met een gevarieerd aanbod.” Het programma krijgt in 2025 een vervolg.

Het programma Doortrappen in een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In Groningen is dit overgenomen door de provincie Groningen en Verkeerswijzer Groningen. Zij willen senioren in de provincie stimuleren om zo lang mogelijk te blijven fietsen. Maar senioren zijn ook kwetsbaar in het verkeer; in de cijfers is een groeiend aantal ongevallen met de seniore fietser te zien. Daarom helpt en motiveert Doortrappen Groningen hen om zelf maatregelen te nemen om veel en veilig te blijven fietsen.

Van leerzame bijeenkomsten tot gezellige groepsfietstochten

Het programma van Doortrappen Groningen bestaat uit verschillende leuke en leerzame fietsactiviteiten voor zestigplussers. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een proefrit maken op een driewielfiets, handige tips ontvangen over veilig fietsen en gezellig met anderen een route fietsen door het mooie, Groningse landschap. Deze activiteiten worden lokaal aangeboden in samenwerking met lokale betrokkenen zoals fysiotherapeuten, welzijnsinstellingen, gemeenten, fietsenzaken en vrijwilligers.



Organisatie

Doortrappen Groningen wordt uitgevoerd door Huis voor de Sport Groningen, de Fietsersbond, VeiligheidNL en Senza Communicatie. Zij werken daarbij intensief samen met de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Samen zetten zij zich in voor een toekomst waarin fietsen niet alleen veiliger wordt, maar ook toegankelijker en leuker voor iedereen. Fietsen draagt bovendien bij aan de gezondheid. Kijk voor meer informatie over Doortrappen op www.doortrappengroningen.nl

Huis voor de Sport Groningen

Huis voor de Sport Groningen maakt zich sterk voor een actieve en gezonde leefstijl in de provincie Groningen. Dat doen we samen. We zijn een maatschappelijke organisatie en bieden mogelijkheden voor verenigingen, onderwijs, gemeenten en bedrijven.

