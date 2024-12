Tentoonstelling Almond Blossoms bij Academie Minerva

GRONINGEN – Historische tentoonstelling Van Gogh uit 1896 aan de Praediniussingel krijgt hedendaagse reactie tijdens Almond Blossoms. Te bezoeken van 13 december t/m 9 januari bij Academie Minerva. Daarnaast zijn Minerva alumni Shivangi Kalra, Tosja van Lieshout en Sara van Vliet te zien in de laatste zaal van de tentoonstelling Hoe van Gogh naar Groningen kwam, bij het Groninger Museum.

In 1896 was de huidige locatie van Academie Minerva aan de Praediniussingel – destijds het net geopende Groninger Museum – het decor van een vernieuwende tentoonstelling met maar liefst 128 werken van Van Gogh. De tentoonstelling stond voor een nieuw modern elan in Groningen, waar trots uit sprak op een jonge generatie, waar het streven naar vernieuwing centraal stond, en het anders leren kijken.

Deze historische plek biedt als kunstacademie nu opnieuw ruimte aan een jonge generatie kunstenaars die zich verhouden tot de wereld en zich daarover uitspreken. In samenwerking met het Groninger Museum blikken huidige studenten van Academie Minerva terug op de tentoonstelling in 1896 en de betekenis hiervan. Met deze inzichten stelt een groep van 20 studenten een expositie samen die de huidige tijdgeest van de jonge kunstenaars verbeeldt zoals deze groep daarnaar kijkt. De thema’s die centraal staan zijn natuur, het maakproces en mentale gezondheid. Op basis van deze thema’s hebben studenten vanuit heel Academie Minerva werk ingediend. Almond Blossoms verwijst naar de bekende serie schilderijen van Van Gogh en symboliseert een nieuw begin. Deze symboliek was in het bijzonder belangrijk voor Van Gogh in zijn zoektocht zijn mentaal welzijn.

De tentoonstelling opent feestelijk op 13 december om 15 uur aan de Praediniussingel, met spoken word performances door studenten van Academie Minerva.

Samenwerking Academie Minerva en Groninger Museum

Academie Minerva en Groninger Museum zoeken rond Hoe Van Gogh naar Groningen kwam de samenwerking op. In de tentoonstelling in het Groninger Museum zien we hoe onderwijs en kunst verbonden zijn en generatie op generatie geïnspireerd raakt door kunst in het museum. Ook is de laatste zaal ingericht met werk van recent afgestudeerde studenten van Academie Minerva. Te bewonderen zijn My White Room in Groningen van Shivangi Kalra (Delhi, 1998), Voorzichtigheid (Oleander) van Sara van Vliet (Baarn, 1998) en To Mend is to Bend – Heading Home Again van Tosja van Lieshout (Tilburg, 1999).

