GRONINGEN – Vind jij het leuk om mensen samen te brengen? Organiseer dan op 5 mei 2025 een Vrijheidsmaaltijd! De maaltijden zijn er in allerlei vormen en maten. Gezellig met buurtgenoten in het dorpshuis, in de bibliotheek, in een museum of in het parkje in de wijk; alles mag. De Vrijheidsmaaltijden zorgen voor een bijzondere ontmoeting aan de eettafel, waarbij het thema vrijheid centraal staat. Vanaf 9 december kun je je aanmelden.

De Vrijheidsmaaltijden zijn een initiatief van Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met Vfonds. Meer informatie en aanmelden: https://www.4en5mei.nl/vieren/vrijheidsmaaltijden.

Van soep tot gesprekskaartjes

Al voor het zesde jaar op rij kunnen mensen op 5 mei door heel Nederland aansluiten bij de Vrijheidsmaaltijden. Als organisator word je ondersteund met allerlei middelen: van blikken soep tot placemats en posters. Ook krijg je gesprekskaartjes, die je helpen in gesprek te gaan over onderwerpen die bij uitstek geschikt zijn om op Bevrijdingsdag te bespreken.

De nieuwste editie van de Vrijheidssoep wordt dit jaar gekookt door chef Jet van Nieuwkerk. Van Nieuwkerk is bekend van haar kookprogramma’s bij onder andere 24Kitchen, haar diverse kookboeken en Tip van Jet. De soep wordt in aanloop naar Bevrijdingsdag in blik verspreid en kan door iedereen op 5 mei worden gemaakt en gegeten.

80 jaar vrijheid Groningen

De Vrijheidsmaaltijden in Groningen maken deel uit van 80 jaar vrijheid Groningen.Dit is een samenwerkingsverband van ruim honderd musea, onderwijsinstellingen, culturele partijen, dorpsverenigingen, historische kringen en erfgoedinstellingen in de provincie Groningen. Gezamenlijk organiseren zij een provinciebreed programma van activiteiten. Met kunst, cultuur en erfgoed worden mensen bij elkaar gebracht om zo – op kleine schaal – samen te werken aan vrijheid. Museum aan de A is projectleider en penvoerder en heeft een faciliterende, coördinerende en verbindende rol. Daarnaast is het museum de Groningse kwartiermaker voor de Vrijheidsmaaltijden.

Doe mee

Vanaf 9 december kun je je aanmelden voor het organiseren van een Vrijheidsmaaltijd. Dat kan viahttps://www.4en5mei.nl/vieren/vrijheidsmaaltijden. Meer regionale bekendheid voor jouw initiatief? Zet je Vrijheidsmaaltijd dan ook op de kalender www.80jaarvrijheidgroningen.nl.

Sanne Meijer