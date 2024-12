Wethouder Saskia Ebbers brengt bezoek aan Dartclub Zwien Oet Noorden

WEDDE – Vanavond bracht Wethouder Saskia Ebbers een bezoek aan Dartclub Zwien Oet Noorden.

In januari bestaat Dartclub Zwien Oet Noorden drie jaar. Initiatiefnemer van de dartclub is Johan Zuidema. Hij heeft ook de naam: Dartclub Zwien Oet Noorden bedacht. De darters trainden in een schuur aan de Louwdijk in Blijham. Aangezien de ruimte te klein werd voor het groeiend aantal leden, werd vanaf 13 januari 2022 uitgeweken naar dorpshuis De Voortgang in Wedde. Daar vond op zaterdag 14 januari 2022 het eerste darttoernooi plaats.

In het dorpshuis wordt op de vrijdagavond vanaf 20.00 uur gedart. De club telt zo’n 30 leden. Tussen 19.00 en 20.00 uur is er darten voor de jeugd. Het is een gezellige boel, waarbij ook de ouders vaak ook langs komen.

Vanavond nam wethouder Saskia Ebbers een kijkje bij het darten. Ze was erg enthousiast over de club. Darten is niet alleen goed voor de concentratie, maar ook voor het hoofdrekenen. De wethouder vertelde dat het ook goed zou zijn wanneer de sport ook door scholen zou worden opgepakt. De leerlingen zouden dan uit het hoofd moeten uitrekenen hoeveel punten ze nog moeten gooien om tot een goede score te komen.

Foto’s: Jan Glazenburg