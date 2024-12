Aanhouding na schietincident in Sappemeer, politie zoekt getuigen

SAPPEMEER – De politie heeft een 19-jarige man uit Sappemeer aangehouden, voor mogelijke betrokkenheid bij een schietincident aan de Noorderstraat in Sappemeer. Vooralsnog is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt ten gevolge van dit schietincident. De politie is in het onderzoek daarom dringend op zoek naar getuigen en/of beelden.

Rond 02:40 uur kreeg de politie melding van een schietincident aan de Noorderstraat in Sappemeer. Ter plaatse bleek er op straat te zijn geschoten. De politie kon kort daarop in de buurt een 19-jarige man uit Sappemeer aanhouden. Zijn rol en betrokkenheid bij het incident wordt nader onderzocht. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Getuigen en/of beelden gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben van dit schietincident, of naar mensen die op andere wijze over informatie beschikken. Ook kunnen camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbel waarop mogelijk iets te zien is, nuttig zijn voor het onderzoek. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Bel dan 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

