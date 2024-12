DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Heede

In de avond/nacht van 5 op 6 december is tussen 18.00 en 4.45 uur vanaf de parkeerplaats van een hotel aan de “Green Energy Park” een witte BMW i8 met Poolse kentekenplaten gestolen. In de ochtend van 6 december trof een jager het voertuig op een landweg nabij de afslag Dörpen aan. De auto was deels gestript. Meerdere onderdelen, waaronder het dak, de stoelen, voor- en achterlichten en technische onderdelen ontbraken. De politie heeft de wagen voor sporenonderzoek in beslaggenomen. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Papenburg op te nemen 04961-9260.

Bunde

Rond acht uur vanmorgen is de brandweer van Bunde uitgerukt voor een woningbrand aan de Weenerstraße. Bij aankomst had de bewoner al een poging het vuur te blussen. In de kamer bleek een bank in brand te staan. De brandweer heeft de bank naar buiten gebracht. Vervolgens werd de kamer met een warmtebeeldcamera gecontroleerd op smeulende resten. De bewoner is naar een ziekenhuis gebracht. Hij had bij het blussen van de brand brandwonden opgelopen.