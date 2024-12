Leden Plaatselijk Belang Veele plaatsen kerstboom bij de Rolinbrug

VEELE – Vanmiddag is door leden van Plaatselijk Belang Veele bij het monument bij de Rolinbrug de kerstboom geplaatst. Ook de brug is feestelijk versierd.

Vanmiddag werd bij het monument bij de Rolinbrug weer een kerstboom geplaatst. De boom is beschikbaar gesteld door Remmers Transport uit Muntendam. Werknemer Harjan Kruize zorgde er voor dat de boom in Veele werd afgeleverd.

Met een verreiker werd de boom in een draaischijf geplaatst. Deze is twee jaar geleden door John Haken en Egbert Jans van onder anderen een draaias van een wagen gemaakt. De boom werd in een buis op de as geplaatst en met bouten vastgezet. Op deze manier staat de boom zo stevig dat scharen niet meer nodig is. Ook hoeft er nu geen gat gegraven te worden.

Bijkomend voordeel is dat men de boom tijdens het op- en aftuigen kan draaien. Voorheen werd een ladder tegen de boom gezet. Ondanks dat leden de ladder goed ondersteunden, was het niet zonder gevaar om de lampjes bovenin de boom te hangen. Nu kon dit met behulp van de verreiker van de Fa Bruggers. Deze bleef met twee personen in de bak op één plek staan, terwijl een lid van Plaatselijk Belang Veele de boom draaide.

Plaatselijk Belang Veele denkt ook aan het klimaat en plaatste ledverlichting in de boom.

Het harde werken werd beloond met een borrel en warme worst.

Foto’s: Jan Glazenburg