Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 7 december 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

HERFSTACHTIG | MEEST DROGE WEEK

Het is ook vandaag een redelijk herfstachtige dag met vrij veel bewolking en af en toe enkele buien, maar zijn vanmiddag ook wel een paar opklaringen. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidoosten en de temperatuur ligt rond 7 graden.

Vanavond en vannacht draait de wind naar het oosten tot noordoosten en er valt dan af en toe regen, minimumtemperatuur vannacht rond 4 graden. Maar die noordoostenwind van vannacht zorgt morgen voor een overwegend droge dag met soms een beetje zon en nog een enkele kleine bui. Maximumtemperatuur morgen rond 6 graden.

Maandag is het ongeveer hetzelfde als morgen met soms een beetje zon en meestal droog weer, maar het is dan vrij koud met windkracht 4 tot 6 en een maximum van 5 graden. Na maandag is er minder wind en is er soms een graadje nachtvorst. En het is tot later in de week meest droog met zonnige perioden.