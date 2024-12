Win een Playstation5 in Het Tafelhuis

WINSCHOTEN – Van 19 t/m 22 december is Het Tafelhuis gesitueerd in het Theatercafé van Cultuurhuis de Klinker. Geld inzamelen voor het goede doel, namelijk de kinderafdeling van het Ommelander Ziekenhuis.

Wat is er zoal te doen?

Ben jij klaar voor een unieke race-ervaring? Tijdens de 6e editie van Het Tafelhuis kun je in het Theatercafé vier dagen lang simracen in een échte simulator, compleet met VR-bril, welke ter beschikking worden gesteld door Sammy’s Gameshop uit Winschoten. Voel de adrenaline terwijl je de snelste tijd probeert neer te zetten. Je racet in waanzinnige auto’s, voorzien van een speciale Tafelhuis-livery. Naast het steunen van een goed doel maak je ook kans op toffe prijzen.



Prijzen

Als hoofdprijs wordt er een Playstation5 weggegeven, gesponsord door Auto Gort uit Winschoten. Daarnaast zijn er vele andere (dag)prijzen te winnen, zoals kartsessies bij Kartclub Ulrum. Opgeven is niet nodig. Als je mee wil doen, kun je gewoon langskomen in De Klinker. Pak je kans, stap in de simulator en laat zien dat jij de snelste bent. Gas erop voor het goede doel!

Volg Het Tafelhuis via Facebook en Instagram.

