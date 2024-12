Levende kerststal staat weer in Vriescheloo

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 8 december 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJWEL DROOG | MORGEN NOG WAT REGEN

Het is vandaag vrijwel overal droog en zo af en toe komt de zon er goed bij, maar er zijn ook bewolkte perioden. De wind waait nu uit een andere hoek want die is gedraaid naar het noordoosten en is meest matig, windkracht 3 tot 4 en bij vlagen windkracht 5. De maximumtemperatuur voor vandaag is 7 graden.

Morgen begint het met veel bewolking en ook af en toe wat regen. Daardoor zal het koud zijn want er is dan windkracht 4 tot 5 en de temperatuur ligt morgenochtend rond 4 graden. In de middag is het meest droog met een paar schaarse opklaringen en ook maar een graad of 5.

Na morgen is er minder wind en de rest van de week is het vrijwel droog met af en toe een zonnige periode. Maar het kan later in de week soms ook mistig of nevelig worden, want dan is er maar weinig wind. De temperaturen dalen nog iets en de maxima komen later uit rond 3 graden en vanaf donderdag is er kans op nachtvorst. De wat langere termijn vanaf volgend weekend lijkt dan weer wat zachter uit te pakken, dus echt winterweer zit er in deze fase nog niet in.