Advent Winterwandeling bij Brasserie Veendiep

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 9 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN EN MOTREGEN | PAS WOENSDAG WAT ZON

Het is bewolkt en grijs en de kans op wat of regen of motregen neemt ook toe. Het kan af en toe redelijk druilerig gaan worden en het is ook fris met windkracht 4 tot 5 en een temperatuur van 5 of 6 graden.

Morgen is het nog een graadje kouder en een klein buitje kan er dan ook nog wel vallen, en veel zon is er morgen nog nier. De wind is morgen windkracht 3 tot 4 en daardoor ook nog duidelijk merkbaar. Het is pas woensdag dat er veel minder wind is en dan zullen er ook enkele opklaringen verschijnen. Dat alles geeft op woensdag droog weer met middagtemperaturen rond 4 graden en een minimum van 1 of 2 graden.

Donderdag is er maar weinig wind en dan zijn er zonnige perioden maar ook perioden met mist. ’s Nachts is het rond 0 graden, overdag 3 tot 5 graden.