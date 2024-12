Beleef dit weekend de magie van Kerst in Nieuw-Weerdinge

NIEUW-WEERDINGE – Kom tijdens dit weekend naar het hart van Nieuw-Weerdinge en ervaar een winters spektakel voor jong en oud! Voor het derde jaar op rij organiseren ze daar een sfeervolle kerstmarkt, een verlichte puzzeltocht vol verrassingen een sprankelende schaatsbaan. Als kers op de taart wordt het weekend ook nog aangevuld met een Indoor Winterplein met Winter Spelen voor kinderen. Verzorgd door een knotsgekke kerstelf op springstelten, oftewel Van der Werf Events!



Programma:

Kerstmarkt: Ontdek unieke kraampjes met handgemaakte cadeaus, warme lekkernijen en gezellige muziek. Zaterdag en zondag, 14 en 15 december a.s.

Verlichte puzzeltocht: Ga op avontuur door ons prachtig verlichte dorp en los samen de leukste raadsels op. Deze kan gereden worden op vrijdagavond 13 en zaterdagavond 14 december. (Tip: de antwoorden levert u in tijdens de kerstmarkt in het weekend)

Schaatsbaan: Bind de schaatsen onder en glijd over het ‘ijs’ in een winterwonderland. Vanaf woensdagmiddag 11 december tot en met zondag 15 december.

Indoor Winter Spelen: Glijd van een enorme schans, vang ijspegels of gooi sneeuwballen in een winterwonderland. Op zaterdag 14 en 15 december a.s. tijdens de kerstmarkt.



Wanneer: 13, 14 en 15 december 2024

(De kerstmarkt is open op 14 en 15 december a.s. De lichtroute kan ook op vrijdagavond 13 december al gereden worden). Toegang tot kerstmarkt, winterplein en puzzeltocht is gratis!



Waar: Nieuw-Weerdinge, bij de sporthal, Raiffeisenstraat 15A.