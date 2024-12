Gemeente Stadskanaal zoekt rechthebbenden van verwaarloosde graven

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal zoekt rechthebbenden of nabestaanden van ruim 500 (dubbel)graven, waarvan de grafbedekking slecht onderhouden is.

Het gaat om verwaarloosde koopgraven die zijn uitgegeven tot 1973. De gemeente roept de rechthebbenden of nabestaanden van deze graven op zich te melden en de grafbedekking te herstellen. Kunnen of willen zij dit niet doen, dan is het ook mogelijk om afstand te doen van het graf. Het graf vervalt dan aan de gemeente. Een rechthebbende heeft beslissingsbevoegdheid op een graf, maar heeft ook de plicht om het graf goed te onderhouden. Een graf met verwaarlozing van het onderhoud kan gevaarlijke situaties opleveren. Bovendien geeft het een verwaarloosde indruk aan de begraafplaats.

De gemeente wijst erop dat rechthebbenden tot 1 januari 2030 de tijd hebben om de grafbedekking te herstellen. Gebeurt dat niet en is het minstens 30 jaar geleden dat een begraving in dat graf plaatsvond, dan vervallen de grafrechten aan de gemeente en kan de gemeente overgaan tot ruiming van het graf.



De rechthebbenden die bij de gemeente bekend zijn, krijgen een brief waarin ze worden

opgeroepen de graven goed te onderhouden. Maar omdat het gaat om relatief oudere graven, zijn veel rechthebbenden niet bij de gemeente bekend. Dit kan komen omdat zij zijn verhuisd of omdat de grafrechten niet zijn overgeschreven na overlijden van de rechthebbende. In dat laatste geval verzoekt de gemeente de nabestaanden om contact op te nemen. Daarbij is het mogelijk om als nabestaande de grafrechten op naam te nemen na het overlijden van de rechthebbende. Om nabestaanden tegemoet te komen in het regelen van de grafrechten van een verwaarloosd graf is het mogelijk om in 2025 die grafrechten zonder kosten over te schrijven.



De gemeente plaatst een bordje bij de graven met verwaarlozing van het onderhoud en publiceert op het publicatiebord bij de gemeentelijke begraafplaatsen een lijst met de verwaarloosde graven. Die lijst staat vanaf begin volgend jaar ook op de website van de gemeente, zodat rechthebbenden of nabestaanden die verder weg wonen, de lijst ook kunnen inzien.



Meer informatie

Meer informatie over begraafplaatsen en grafrechten vindt u op de website van de gemeente

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een specifiek graf, dan kunt u bellen met

de gemeente: 0599-631631 of mailen naar gemeente@stadskanaal.nl.

Gemeente Stadskanaal