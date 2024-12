DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Haren

Tussen vrijdag 15.00 en maandag 12.15 uur is op een parkeerplaats aan de Burggraben in Haren een blauwe VW aangereden. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.

Bad Bentheim

Een automobilist ging er zaterdagochtend om zes uur, tijdens een grenscontrole op A30 met hoge snelheid in de richting van Osnabrück vandoor. Agenten zetten meteen de achtervolging in. Hierbij werd ook een drone en de politiehelikopter ingezet. De SUV werd korte tijd later op een parkeerplaats van en werkplaats met draaiende motor aangetroffen. Korte tijd later werd de bestuurder, een 39 jarige Pool op het terrein van het ziekenhuis aangehouden. De wagen bleek in Nederland gestolen te zijn. De Pool bleek ook in het bezit te zijn van een geringe hoeveelheid amfetamine.

Surwold

Zondag is tussen 9.45 en 12.20 uur aan de Dachsweg in Surwold bij een personenauto ingebroken. Vermoedelijk met een afstandsbediening die in de auto lag, werd de garagedeur bij een woning geopend. Daaruit werden onder anderen banden en gereedschap gestolen. De schade wordt op 3.930 euro geschat. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.

Meppen

Bij een ongeval op de B402 bij Meppen zijn vanmorgen om 5.42 uur twee personen gewond geraakt. Een 44 jarige vrachtwagenchauffeur zag bij het links afslaan naar de Süd-Nord-Straße een Nissan over het hoofd. De beide inzitten, twee mannen van 43 en 50 jaar, raakten bij de daaropvolgende aanrijding zwaargewond. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De schade loopt in de duizenden euro’s. De weg is enige tijd voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.

Tussen vrijdag 21.30 en zondag 12.00 uur is op een bedrijfsterrein aan de Essener Straße in Meppen bij zeven bedrijfsvoertuigen ingebroken. Er werden elektrische apparaten en gereedschapskoffers gestolen. De schade wordt op 30.000 euro geschat. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen, 05931/9490.

Op 27 november werd door een voorbijganger in het centrum van Meppen een geldkistje gevonden (foto). De politie verzoekt de rechtmatige eigenaar contact op te nemen 05931/9490.