Zingend naar de kerst met Christelijk Mannenkoor ASAF en Gospelkoor El Jakim

STADSKANAAL – Op zaterdag 21 december is er ruim een uur “Zingend naar de kerst” in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Het Christelijk Mannenkoor ASAF o.l.v. Jorrit Woudt en Gospelkoor El Jakim o.l.v. Harold Kooij zullen deze avond hun medewerking verlenen.

Het Christelijk Mannenkoor ASAF is opgericht op 27 oktober 1953. Het is een dynamisch koor en bestaat inmiddels uit 70 enthousiaste mannen. Dit alles onder de bezielende leiding van dirigent Jorrit Woudt uit Enschede. Zingende mensen…Blijde mensen…Tevreden mensen…Dat is wat het koor probeert uit te dragen.



Gospel koor El Jakim is een interkerkelijk gospelkoor. De koorleden komen uit verschillende kerken met een gemeenschappelijk doel: zingen! De naam Elk Jakim betekent ‘God richt op’. Met hun zang wil men mensen bemoedigen en aanmoedigen. Bemoedigen met liedteksten die vertellen van Gods liefde, trouw en Zijn nabijheid. Aanmoedigen om je leven in Gods hand te leggen en je levensweg in vertrouwen met Hem te gaan.



Jorrit Woudt en/of Harold Kooij begeleiden de samenzang, die zal bestaan uit bekende advent- en kerst-liederen uit diverse liedbundels.



De leiding van de avond is in handen van Greet Berends, die de bezoekers op inspirerende wijze deelgenoot maakt van het kerstevangelie.



De toegang is gratis, wel is er een collecte t.b.v. de onkosten. De deuren gaan open om 18.00 uur en de aanvang is 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur.



Van harte welkom!

De volgende keer: 18 januari 2025 Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats

Antonia Meijer