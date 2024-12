Kopgroep Gronings Provinciaal Beweegakkoord lanceert manifest voor een gezonde en actieve toekomst in Groningen

GRONINGEN – De kopgroep van het Gronings Provinciaal Beweegakkoord (GPB) heeft voorafgaand aan het Sportgala een belangrijke stap gezet in het bevorderen van beweging in de provincie Groningen door het ondertekenen van een gezamenlijk manifest.



Waarom een manifest?

Door het manifest te ondertekenen geven de partners aan zich in te zetten voor een actieve en gezonde toekomst voor alle Groningers. Het manifest benadrukt het gezamenlijke streven om iedere inwoner van de provincie het recht te geven om plezier in sporten en bewegen te ervaren. Daarnaast is het manifest bedoeld om het gezamenlijke commitment te onderstrepen en als één stem te communiceren welke ambities er worden nagestreefd op het gebied van bewegen in de regio.



“We hebben samen met de kopgroepleden Gronings Provinciaal Beweegakkoord een manifest ondertekend om meer mensen te laten zien dat bewegen leuk is en ook goed is voor je gezondheid”, aldus gedeputeerde Bram Schmaal lid van de kopgroep van het Gronings Provinciaal Beweegakkoord. “Met dit manifest willen we het belang van bewegen en sport voor de gezondheid van alle Groningers benadrukken”, zegt Karin Zwart directeur Huis voor de Sport Groningen “Door samen te werken, kunnen we een krachtige boodschap uitzenden dat iedere inwoner het recht heeft om plezier in bewegen te ervaren, ongeacht leeftijd, achtergrond of fysieke mogelijkheden.”



Doelstellingen en thema’s

Het manifest beschrijft zes concrete doelstellingen, die zijn gekoppeld aan de vijf centrale thema’s van het Provinciaal Beweegakkoord. Deze thema’s vormen de basis voor de gezamenlijke ambities en acties die gericht zijn op het bevorderen van een actieve leefstijl in de provincie Groningen.

Meer informatie over het manifest en de doelstellingen is te vinden op groningsprovinciaalbeweegakkoord.nl



Over het Gronings Provinciaal Beweegakkoord

Het Gronings Provinciaal Beweegakkoord is een samenwerking tussen overheden, onderwijs, organisaties uit de sport, zorg en welzijn en het bedrijfsleven uit de provincie Groningen om te werken aan de ambities, doelstellingen en acties die in dit akkoord beschreven staan. Daarnaast worden de komende periode meer organisaties aangemoedigd om zich aan te sluiten bij het akkoord.



De kopgroep bestaat uit:

Gedeputeerde Bram Schmaal

Wethouder Harry Stomphorst van de gemeente Westerkwartier

Wethouder Erich Wüncker van de gemeente Oldambt

Directeur Jaap Koopman van de GGD

Directeur Carin Bruining van de Hanzehogeschool

Directeur Karin Zwart van Huis voor de Sport Groningen

Huis voor de Sport