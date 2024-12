Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 10 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN VRIJ KOUD | IETS MINDER WIND

Het is ook vandaag een overwegend bewolkte dag, al kunnen er later enkele opklaringen gaan voorkomen. Maar de lucht is droger dan gisteren en daarom is het droog en er is een fractie minder wind dan gisteren. De temperatuur ligt rond 5 graden en daalt vanavond tot ongeveer 3 graden.

Morgen is ook een vrij koude dag met een maximum rond 4 graden en vannacht een minimumtemperatuur rond 2 graden. Er is morgen nog windkracht 2 tot 3 en af en toe is er zon.

Op donderdag is er ook maar een zwakke tot matige wind maar die draait dan naar het noorden. En daardoor is er weer veel bewolking met kans op wat lichte regen. Vrijdag waait de wind eventjes uit het zuidoosten en dat geeft meer zon, maar in het weekend is er een zuidwestenwind met af en toe regen. Middagtemperaturen later deze week rond 4 graden, maar in het weekend stijgend naar ca. 6 á 7 graden.