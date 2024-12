Albert en Hilda: 60 rode rozen voor evenzovele jaren huwelijk

OUDE PEKELA – Zestig rode rozen. Het romantisch symbool van het 60-jarig huwelijk van Albert en Hilda Ludolphie uit Oude Pekela stond woensdagmorgen te ‘shinen’ en te pronken op de tafel in de woonkamer. Burgemeester Jaap Kuin kwam het paar feliciteren met hun diamanten huwelijk.

Albert (82) is geboren en getogen in Siddeburen en Hilda (83) in Appingedam. In de stad van de hangende keukens zijn ze zestig jaar geleden ook getrouwd.

Het was ook de plaats waar de vonk oversloeg toen Hilda terug kwam van een uitje met de kerk en Albert haar in de bus voorbij zag rijden. Diezelfde avond zag hij haar flaneren door de straten van Daam. ‘Ik zag die ook zitten in de bus,’ zo sprak hij haar aan om elkaar nooit meer los te laten.

Albert verdiende decennialang en met pieken en dalen de kost als architect en ontwierp honderden woningen in het hele noorden. Zijn vrouw hielp altijd mee met de administratie. De man des huizes maakte ook ooit politiek carrière als raadslid voor de VVD in Loppersum.

Na vele omzwervingen door de provincie van Hellum tot Loppersum, van Ruisscherbrug tot Aduard, kwamen ze uiteindelijk uit in de Feiko Clockstraat in Oude Pekela. Hier hielpen ze zoon Andries Jan mee met de overname van bakkerij Brans en later ook bakkerij Brans Westers in Nieuwe Pekela.

Tijdens het zestigjarig huwelijk kregen Albert en Hilda een zoon en een dochter en vier kleinkinderen. Het feest wordt met de hele familie gevierd in de Pekelahof.

Gemeente Pekela