Bevrijdingsmuseum vraagt hulp van inwoners Westerwolde

REGIO – Voor de nieuwe expositie ‘Oorlog en Bevrijding – 80 jaar Vrijheid Groningen’ zoekt Bevrijdingsmuseum Noord Nederland hulp van de bewoners uit de oostelijk/zuidoostelijke streek Westerwolde van de provincie Groningen, met name de voormalige gemeente Onstwedde en omgeving.

Het noorden van Nederland is een unieke regio met een gezamenlijke geschiedenis van de periode 1940 tot 1945. Het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland vertelt de bezoekers hierover: een aangrijpend verhaal in een moeilijke tijd. Het museum richt zich met name op het noorden van ons land. Door de keuze voor het noordelijke perspectief onderscheiden de presentaties zich sterk van andere oorlogs- en verzetsmusea in Nederland.

Speciale aandacht is er voor de directe betrokkenheid van inwoners van het noorden, de verzetsmensen en de oorlogsslachtoffers uit de eigen omgeving. Voor de bezoekers is dat steeds heel herkenbaar

want het gaat immers over hun eigen dorp, hun eigen omgeving, hun eigen mensen, hun eigen

geschiedenis. Juist dat geeft vaak aanleiding tot nieuwe verhalen. In de periode 11 april tot en met 5 mei 2025 wordt de nieuwe expositie van het Bevrijdingsmuseum Noord Nederlandgetoond in het KleinKunstTheater Holte.



Hulp van inwoners Westerwolde gevraagd

Voor de nieuwe expositie ‘Oorlog en Bevrijding – 80 jaar Vrijheid Groningen’ zoekt het museum hulp van de bewoners uit de oostelijk/zuidoostelijke streek Westerwolde van de provincie Groningen, met name de voormalige gemeente Onstwedde en omgeving. Het museum is op zoek naar verhalen en spullen over de Tweede Wereldoorlog. Heeft u foto’s, boeken, materialen, documenten of verhalen? Het is belangrijk dat deze verhalen voor de toekomstige generatie worden bewaard nu het nog kan. Aangrijpende verhalen uit een moeilijke tijd. Verhalen met een lach en een traan die bewaard moeten blijven.



Heeft u iets voor het Bevrijdingsmuseum?

Neem contact op met mail of telefoon want het museum hoort graag van u!

Stichting Bevrijdingsmuseum Noord Nederland, telefoon 0654 284 355

www.bevrijdingsmuseumnoordnederland.nl

mail@bevrijdingsmuseumnoordnederland.nl

