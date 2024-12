Brandweer Bellingwolde oefent in ’t Ganzenust

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 11 december 06.00 uur door Stefan van der Gijze

BEWOLKT EN KOUD | MINDER WIND

Vandaag overheerst nog altijd de bewolking maar is het wel overwegend droog. Plaatselijk kan het even opklaren en stijgt de temperatuur tot maximaal 4 of 5 graden. De noordoostenwind neemt verder in kracht af.

Vanavond en vannacht is het rustig weer met veel bewolking en kan er soms wat motregen vallen. De temperatuur daalt naar 3 graden en er staat weinig wind.

Morgen is opnieuw een grijze dag met soms wat motregen en loopt de temperatuur op tot ongeveer 6 graden. Het blijft rustig weer met weinig wind.

Vrijdag is een koude dag met een temperatuur van maximaal 4 graden en een aantal opklaringen. Op zaterdag is er kans op wat lichte regen bij een iets oplopende temperatuur.