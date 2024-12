Dames 1 VV Sellingen zoekt trainer

SELLINGEN – De dames 1 van VV Sellingen zoekt een trainer. Hieronder hun oproep:

Wij zijn de dames van VV Sellingen! Een enthousiaste, diverse en sportieve groep vrouwen tussen de 16 en 51 jaar. We trainen twee avonden per week en spelen op vrijdagavond in de 7-tal competitie. Op dit moment regelen we onze trainingen zelf, maar we zijn op zoek naar iemand die ons kan begeleiden en coachen!



Wat zoeken wij? Een trainer die net zoveel plezier in voetbal heeft als wij, ons kan motiveren en begeleiden, en onze individuele talenten naar boven haalt. Daarnaast vinden we gezelligheid net zo belangrijk als sportiviteit – het moet gewoon klikken! Leeftijd, geslacht, dat maakt ons niet uit, zolang we maar goed met elkaar overweg kunnen.



Lijkt het je wat om ons dameselftal te coachen? Of wil je eerst kennismaken of wat meer informatie? Neem dan gerust contact op via 06-22626886. We hopen snel van je te horen! Sportieve groet, Dames 1 van VV Sellingen

Natasja Bredek-Apeldoorn