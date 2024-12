Kerken in Ter Apel vieren samen de Kerstnacht

TER APEL – Op dinsdag 24 december wordt in de Kloosterkerk een Kerstnachtdienst georganiseerd. In deze dienst zal het Katholiek Willibrordkoor uit Ter Apel zingen. In een (sfeer)volle kerk met elkaar de verhalen en liederen van de kerstnacht beleven, dat zal menigeen aan vroegere tijden doen denken. Een kerk in het voormalig Kruisherenklooster, waarin je de eeuwen voelt…

Tegelijk is de vraag wat het verhaal van de geboorte van een kind betekent in de wereld van vandaag. Een harde wereld vol onrust en onvrede. Waar mensen vastzitten in hun eigen gelijk, de polarisatie toeneemt en elkaar niet meer bereiken. Hoe houd je in zo’n wereld je hart zacht?

Iedereen uit Ter Apel en omgeving is van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. De dienst wordt geleid door ds. Melle Leffers en begint om 21.30 uur.

Wees welkom!

Gretha Kruize