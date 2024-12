Kerstavond, samen na het eten naar de Volkskerstzang!

OOSTWOLD – Weet u het nog, vorig jaar? Wat was het bijzonder… Met zoveel mensen kerstfeest vieren in de prachtige Hervormde kerk van Oostwold; samen de bekende oude kerstliederen zingen, luisteren naar het kerstverhaal én heerlijk elkaar ontmoeten met warme chocolademelk en glühwein.

Ook dit jaar organiseert Geloof in Groningen speciaal voor u en jou een volkskerstzang met en in de Hervormde kerk – en wel op Kerstavond, dinsdag 24 december om 20.00 uur. Met liederen als Stille nacht, de herdertjes lagen bij nachte en nog veel meer! Incl. natuurlijk allerlei vrolijke lichtjes, warme chocolademelk en gezellige ontmoetingen. Een mooie gelegenheid om uw kennissen uit te nodigen om hier met elkaar als Oldambtsters dit prachtige feest te vieren.

De toegang is gratis. Bij de uitgang is er een collecte om het Leger des Heils in Winschoten te ondersteunen in het helpen van de minima in Oldambt! Dus… van harte welkom op Kerstavond naar de kerk – en als u iemand uit wilt nodigen, neem hem of haar gezellig mee. Ook al kom je nooit in een kerk of ken je de kerstliederen niet, weet je van harte welkom!

Bert Noteboom