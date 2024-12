DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Lathen

In de avond/nacht van vrijdag op zaterdag is tussen 23.00 en 10.00 uur bij een woning aan de Kreuzstraße een poging tot inbraak gedaan. De daders slaagden er niet in de toegangsdeur open te krijgen. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932 72100.

Surwold

Tussen zaterdag 14.30 en dinsdag 9.00 uur is bij een op dit moment onbewoonde woning aan de Heideweg in Surwold ingebroken. Er is vermoedelijk voor een onbekend bedrag aan muntgeld gestolen. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961-9260.