LEAP24 opent drie nieuwe snellaadlocaties in provincie Groningen

WINSCHOTEN, ZUIDBROEK, GRONINGEN – Afgelopen vrijdag, 6 december, heeft LEAP24 drie nieuwe snellaadlocaties in de provincie Groningen feestelijk in gebruik genomen.

De stations in Winschoten, Zuidbroek en Groningen vormen een belangrijke stap in de verdere uitbouw van een toegankelijke, duurzame laadinfrastructuur voor de regio en dragen zo bij aan de lokale energietransitie. Ter gelegenheid van de opening gaven lokale bestuurders het symbolische startsein voor de eerste laadsessies: in Winschoten wethouder Klein, in Zuidbroek wethouder Ploeger en in Groningen wethouder Broeksma.

LEAP24