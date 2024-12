Mooie en gezellige kerstfair in Woonservicecentrum Bolderbörg in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Mooie en gezellige kerstfair in Woonservicecentrum Bolderbörg in Vlagtwedde



In Woonservicecentrum Bolderbörg in Vlagtwedde was vanmiddag een mooie en gezellige kerstfair.

Naast de hobbyisten waren er diverse stands waar men o.a. spekdikken, chocolademelk, koffie, thee, wafels met kersen en gehaktballen kon kopen.

Er was een verloting met mooie prijzen en men kon een mooie gevulde levensmiddelen tas winnen.

De opbrengst van de verschillende activiteiten komt ten goede aan de activiteitenpot voor de bewoners.