Provincie Groningen zet in op duurzame landbouw: resultaten van vijf jaar samenwerking

GRONINGEN – De afgelopen vijf jaar zijn maar liefst negentig projecten opgezet om de landbouw helemaal duurzaam te maken. De drie noordelijke provincies en het Rijk werkten hiervoor samen met boeren, natuurbeheerders en onderzoekers. Ze deden dit onder de noemer Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland. Deze maand loopt de Regio Deal ten einde.

Vanaf het begin regelde de provincie Groningen de organisatie van de samenwerking. Provinciemedewerker Gert Noordhoff is de programmaleider. Op zijn eigen akkerbouwbedrijf in Bellingwolde combineert hij al jarenlang natuur met het boeren. “Natuur en landbouw worden soms gezien als twee tegengestelde polen”, zegt hij. “Toch ben ik ben ervan overtuigd dat dit niet zo hoeft te zijn. Natuur en landbouw kunnen heel goed samengaan. Als je maar de juiste dingen doet. De twee elementen hebben elkaar juist nodig.”

Kennis opdoen

Dankzij de Regio Deal hebben agrariërs en de andere partijen veel kennis opgedaan met het betrekken van natuur bij het boeren. Akkerbouwer Marriël Edzes uit Sappemeer en Peter Harry Mulder uit Muntendam bijvoorbeeld, experimenteerden met compost-thee. Daarmee voeden ze de grond, worden gewassen minder vaak ziek en zijn er minder bestrijdingsmiddelen nodig. En op proefboerderij ’t Kompas in Valthermond zaaiden ze afrikaantjes. Die afrikaantjes gaan schadelijke bodemparasieten tegen. Op deze manier zijn er tal van ideeën uitgewerkt. Informatie over al die projecten staat op de website Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw.

Kansen

“Toen we eind 2019 begonnen hebben we het noorden in acht gebieden verdeeld”, vertelt Gert Noordhoff. “Bij ieder gebied keken we samen met betrokkenen naar zaken als: wat zijn de kenmerken van het gebied? Welke kansen zijn er? En wat willen we bereiken? We zitten nu in de evaluatieperiode. Ik denk dat we een duidelijker beeld hebben gekregen van hoe landbouw en natuur samen kunnen optrekken. We willen dit resultaat van de afgelopen tijd behouden voor de toekomst.” De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland stopt weliswaar met ingang van 2025. Maar de landbouwgedeputeerden van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben aangegeven ook in de toekomst proeven en vernieuwingen te zullen steunen.

