Rotary Club Veendam laat lichtjes stralen

VEENDAM – Met het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom voor Brouwhotel Parkzicht zet Rotary Club Veendam zich opnieuw in voor het goede doel met de actie “Sterren Stralen. De jaarlijkse actie “Sterren Stralen”, is een traditie om geld in te zamelen voor kinderen in de regio die extra steun nodig hebben.

Burgemeester Annelies Pleyte ontstak dinsdag aan het begin van de avond de lichtjes van de kerstboom voor Brouwhotel Parkzicht. Dit jaar zijn de opbrengsten bestemd voor twee goede doelen: Stichting Summerfun en de Humanitas Kindervakantieweken. Beide organisaties kunnen hiermee waardevolle initiatieven realiseren die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

De leden van Rotary Club Veendam zetten zich met veel enthousiasme in via verschillende acties, zoals een wijnactie waarbij een doos rode of witte wijn (6 flessen) te koop is bij Slijterij d’r Bij, een stand op de kerstmarkt in het centrum van Veendam op 14 en 15 december en de Wintermaaltijd met veiling en loterij op dinsdag 17 december.

Daarnaast wordt de Sterren Stralen-krant opnieuw uitgegeven en bezorgd op maar liefst 21.000 adressen. Hierin wordt de actie toegelicht en vertellen ze meer over de maatschappelijke bijdrage van Rotary Club Veendam. De opbrengsten uit advertentieverkopen komen volledig ten goede aan het goede doel.

Wilt u ook een steentje bijdragen aan onze actie? Dat kan op verschillende manieren:

• Neem deel aan de Wintermaaltijd.

• Koop een doos wijn (rood of wit) via Slijterij d’r Bij.

Wilt deelnemen aan de Wintermaaltijd, dan kunt u een e-mail sturen naar secr.rotaryclubveendam@gmail.com.

Foto’s en info: Peter Panneman