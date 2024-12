Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Oostwold

OOSTWOLD – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Oostwold. Hieronder het verslag met foto’s, gemaakt door Jan Bossen.

Vandaag werd de wandeling van WandelenWerkt georganiseerd vanuit Oostwold. De wandelaars die zich weer vooraf hadden opgegeven konden zich vanaf 9.15 uur melden in “Ons Gebouw”, bij de Gereformeerde kerk in Oostwold. En hier werden ze op deze speciale dag welkom geheten met koffie en appelgebak met slagroom.

Een speciale dag, omdat het deze keer iets anders ging dan alle andere wandelingen. Binnen de groep heeft zich een tijd terug een appgroepje gevormd die zich “De Lekkerbekjes “ noemt. Tijdens het wandelen wordt er veel over lekker eten gepraat en nadien worden via WhatsApp recepten uitgewisseld. Deze groep heeft het idee opgevat deze wandeldag vlak voor kerst een wandeling te organiseren met lekker eten erbij. En zoals gezegd was er deze dag koffie met appelgebak, glühwein, en na de wandeling niet “voor de liefhebber stond de soep met brood weer te wachten”, maar verschillende soorten soep, gehaktballen verschillende salades stokbrood met meerdere smeerseltjes en een toetje. Een compleet buffet dus.

Maar voor van dit buffet genoten kon worden moest er eerst gewandeld worden. Vandaag twee afstanden. Twee groepen voor een wandeling van 8 km en een groep voor 6 km. De eerste wandelaars vertrokken om 10 uur nadat er eerst door een van de wandelaars op de midwinterhoorn was geblazen.

Het vertrek was dus bij de Gereformeerde kerk, een prachtig bouwwerk in een aparte bouwstijl. Het is een kruiskerk en is ontworpen door de Groninger architecten C.H. van Wijk en D Broos. Het omvat elementen van de Amsterdamse school en is sinds 2001 een rijksmonument.

Na een poosje ging de wandeling door de Bernardlaan, langs de plek op 29 november 1943 een Duitse Messerschmitt is neergestort en zich in de grond heeft geboord. En waar hij zich tot op de dag van vandaag nog steeds bevindt. Dit omdat er zich zeer waarschijnlijk nog explosieven in het vliegtuig bevinden. De twee bemanningsleden van deze Messerschmitt Bf 110 G-3 , Lütje Holsten en Walter Schüller kwamen hierbij om het leven.

De wandeling ging verder langs de boorden van het Oldamtmeer. Dit meer is kunstmatig aangelegd en is 800 hectare groot. Eigenlijk heeft het een verkeerde naam gekregen en moest het weer Huningameer heten. Op deze plek heeft heel vroeger ook een meer gelegen, het Huningameer. In de fotoserie is een kaartje bijgevoegd waarop dit is te zien.

Na ook nog een bezoek te hebben gebracht aan de prachtige Hervormde Kerk van Oostwold, met zijn prachtige monumentale pastorie ging de wandeling langs het monument ter herinnering aan hotel De Witte Zwaan, waar ook het station/halteplaats was van Oal Graitje. Er staan hier een aantal zuilen met plaquettes met foto’s en gedichten. Ook hier blijkt weer dat er ook in Oostwold een prachtig stuk geschiedenis aanwezig is. En van hier ging het weer naar Ons Gebouw, waar, zoals gemeld, voor de liefhebbers een maaltijd stond te wachten. En liefhebber waren alle wandelaars. Een geweldig compliment voor “De Lekkerbekjes”.

Na een paar toespraakjes waarin ook de wandelcoaches werden bedankt voor al het werk van het afgelopen jaar kon iedereen van het eten genieten. De dag werd daarna afgesloten met het zingen van het Grunneger Laid.

Jan Bossen