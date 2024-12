Willem en Hillechien oet Pekel vieren diamanten huwelijk

OUDE PEKELA – Flanerend in de Langestraat in Winschoten had hij haar al een paar keer zien lopen, maar toen Willem eenmaal contact had, liet ie niet meer los. Zoals hij het zelf zegt: ‘Pik in, ’t Is winter.’ En zo kregen Willem Pijper (85) van het Zuiderveen tussen Pekela en Winschoten en Hillechien (80) Oortwijn ‘van de bussen’ uit Oude Pekela verkering.

Niet veel later trouwden ze in het gemeentehuis van Oude Pekela. Dat was vandaag (woensdag) al weer zestig jaar geleden. Hun diamanten huwelijk vierden ze samen op de dagbesteding voor ouderen van Nieuw Vredenhoven in Scheemda. De gezondheid laat het paar enigszins in de steek. Vandaar dat het feestje bescheiden in het bijzijn van burgemeester Jaap Kuin werd gevierd in Scheemda.

Willem, al meer dan zestig jaar lid van voetbalclub Noordster (‘Dat geef ik ook nait over..’) werkte zijn hele leven in de (stro)karton. Eerst bij Reiderland in Winschoten en later bij Britannia in Oude Pekela.

Tijdens hun 60-jarig huwelijk kregen Willem en Hillechien twee dochters en twee kleinkinderen. In al die jaren koesterde Willem ‘zien toentje’ bij de woning aan de burgemeester Snaterlaan. En ook op 85-jarige leeftijd doet ie ‘t nog allemaal zelf. ‘Ik zet t motortje eem aan van de grasmesjien en din loop ik der gewoon achter aan…’

