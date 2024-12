122 Mensen zetten een stap vooruit met Kansrijk Talent 

GRONINGEN, DRENTHE – Op donderdag 12 december 2024 vierden 122 dat deelnemers van Kansrijk Talent dat zij hun certificaat hebben gehaald. In september zijn de deelnemers gestart met de training Kansrijk Talent bij één van sociaal ontwikkelbedrijven in arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Zij werkten aan hun ontwikkeling met het in kaart brengen van vaardigheden en talenten, vitaliteit en gezondheid, presenteren en communiceren en basisvaardigheden als rekenen, taal en met een computer werken.

Een stap vooruit

Voor een aantal deelnemers is dit de eerste keer in hun leven dat zij een officieel certificaat uitgereikt krijgen als blijk van hun vaardigheden. Bestuurder FNV Lokaal-Regionaal, Richard van der Wal, was bij de feestelijke uitreiking aanwezig. Richard: ‘Kansrijk Talent en FNV zijn met elkaar in gesprek om te verkennen of we de deelnemers een betere start op arbeidsmarkt kunnen geven zodat er een duurzame werkplek ontstaat. Zo kunnen we mensen nog beter helpen bij het zetten van de volgende stap in hun leven’.

Kansrijk Talent

Het programma van Kansrijk Talent helpt mensen te werken aan de volgende stap vooruit en wordt afgestemd op persoonlijke wensen. Ze volgen de training bij één van de acht ontwikkelbedrijven in de provincie Groningen en de kop van Drenthe (Afeer, BWRI, Eemsdelta, Iederz, Novatec, Wedeka, Werkplein Drentsche Aa of Werkplein Het Hogeland). Er is altijd een locatie in de omgeving.

Dit programma wordt drie keer per jaar gegeven. De volgende groep van Kansrijk Talent start in de week van 13 januari 2024. Aanmelden kan via www.werkinzicht.nl/aanmeldenkansrijktalent

Marcella Molenaar