Contouren datacenter Google bij Winschoten al goed zichtbaar

WINSCHOTEN – Op 14 december 2023 geleden kondigde Google de start aan van de werkzaamheden voor de bouw van een nieuw datacenter in Winschoten in de gemeente Oldambt; een investering van 600 miljoen euro. Nu een jaar later zijn de contouren van het datacenter goed zichtbaar.

Sinds 2014 heeft Google 3,8 miljard euro geïnvesteerd in datacenters en aanverwante digitale infrastructuur in Nederland. De locaties in Eemshaven en Middenmeer zijn momenteel goed voor ongeveer 670 directe banen in het datacenter. De nieuwe locatie op bedrijventerrein Hoogebrug 3, aan de oostkant van Winschoten, zal nog eens enkele tientallen banen opleveren, de duizenden directe en indirecte jobs gerelateerd aan de bouw van het datacenter buiten beschouwing gelaten. De Amerikaanse techgigant vroeg medio 2022 een vergunning aan voor de bouw van het datacenter.

Wethouder Erich Wünker (Economische Zaken en Financiën) van de gemeente Oldambt kijkt uit naar de komst van Google: “Mooi dat nu op locatie zichtbaar hard wordt gewerkt aan de realisatie van het datacenter. Als gemeente zijn we blij met de komst van een internationaal bedrijf als Google. Het datacenter is van toegevoegde waarde als het gaat om data dienstverlening aan ook bedrijven in de directe regio. Daarnaast zorgt Google met de komst voor werkgelegenheid van enkele tientallen banen. Hopelijk lukt het Google een aantal daarvan ook lokaal/ regionaal in te vullen.”

De nieuwe locatie in Winschoten kan de restwarmte van het koelproces van het datacenter opvangen en overdragen aan geschikte toekomstige afnemers. Het opvangen van de warmte van het datacenter is een kans voor energiebesparing en draagt lokaal bij aan de energietransitie. De locatie wordt ook voorzien van zonnepanelen op het dak, in lijn met Google’s doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie.

In 2021 investeerde Google 45 miljoen euro in de bouw van een waterzuiveringsinstallatie die water uit het Eemskanaal verwerkt en levert aan bedrijven in de Groningse havengebieden voor koeling, waaronder Google’s datacenter in de Eemshaven. Google investeert ook in lokale waterbeheerprojecten in de provincie Groningen.

Het is de bedoeling dat het datacenter in 2025 gereed is.

Foto’s: Mazzelmoaze