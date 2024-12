Er wordt druk gewerkt bij rotonde de Blauwe Roos

WINSCHOTEN – Het verkeer bij Winschoten kan vanaf komende zomer soepeler doorrijden over het drukke verkeerspunt de Blauwe Roos. Dan ligt er een nieuwe rotonde met twee rijbanen, een zogenoemde turborotonde. Deze moet zorgen voor betere doorstroming van het verkeer en daarmee ook een betere bereikbaarheid van Winschoten van en naar de A7. De werkzaamheden zijn op 25 november gestart.

Op dit moment is aannemer KWS Infra bezig met voorbereidende werkzaamheden aan de Blauwe Roos, vertelt projectleider Tobias van der Velde van de provincie Groningen. “Er komt een tijdelijke rijstrook om de Blauwe Roos heen. Hier gaat het verkeer vanaf eind 2024 overheen rijden. Zo kan het verkeer doorrijden tijdens de werkzaamheden en hoeven we het hier bijna nooit af te sluiten. Wel gelden er snelheidsbeperkingen en zal de weg iets smaller zijn. Ook fietsers kunnen er tijdens het werk gewoon langs.”

Gevaarlijke situaties

De Blauwe Roos is na de ringweg van Groningen het drukste knooppunt in de provincie. Dagelijks rijden er 21.000 voertuigen over de rotonde. Er komt verkeer vanuit vijf richtingen: Groningen, Winschoten, Beerta, Finsterwolde en Duitsland. De rotonde kampt regelmatig met opstoppingen, met name in de middagspits. Helemaal als de Beertsterbrug over het Winschoterdiep openstaat. Files op de rotonde leiden soms zelfs tot stilstaand verkeer op de uitvoegstrook A7 omdat de afrit vol staat met verkeer. Daarom willen Rijkswaterstaat, de gemeente Oldambt en de provincie Groningen de rotonde ombouwen met meer capaciteit.

Ook aanpak Rozenblad en Beersterbrug

De provincie laat tegelijkertijd de rotonde ten zuiden van de A7 aanpakken, de Rozenbladrotonde. Van der Velde: “We combineren het werk, zodat er maar één keer overlast is. De rotonde kan straks meer verkeer aan en krijgt een rijstrook naar het centrum van Winschoten. Daarnaast gaan we ook onderhoud aan de Beertsterbrug vervroegen en in 2025 uitvoeren.”

Slim reizen

Mobiliteitsadviseurs van Groningen Bereikbaar zijn met bedrijven in en rondom Winschoten in gesprek om ‘slim reizen’ te stimuleren. Er is in beeld gebracht hoe werknemers naar hun werk reizen en welke werktijden ze hebben. Opties als carpoolen, thuiswerken, fietsen en openbaar vervoer zijn aan bod gekomen, net als een ov-vergoeding, fietsregeling of betere fietsvoorzieningen door de bedrijven. Het doel is dat niet iedereen tijdens de spits tegelijk van het grote bedrijventerrein in Winschoten naar huis rijdt.

Bron: Groningen Bereikbaar

Foto’s: Mazzelmoaze