Gemeente Stadskanaal en Sociaal Werk Welstad vieren nieuwe vierjarige samenwerking

STADSKANAAL – Met een feestelijke bijeenkomst markeerden de Gemeente Stadskanaal en Sociaal Werk Welstad woensdagmiddag dat er ook voor de aankomende vier jaar afspraken zijn gemaakt over

samenwerking op het gebied van welzijn. ”Een belangrijk moment om samen bij stil te staan”, zegt

wethouder Marc Verschuren. “De jarenlange goede samenwerking met Welstad krijgt weer een

mooi vervolg. We hebben goede afspraken kunnen maken over wat de medewerkers van Welstad

namens de gemeente gaan doen voor onze inwoners. Ik kijk uit naar de resultaten die we met hen

en met onze inwoners gaan bereiken. “



Samen werken aan een sterke sociale basis

“De kracht van het sociaal werk binnen Stadskanaal ligt in ons gezamenlijk vermogen om positief bij

te dragen aan het dagelijkse leven van inwoners, gemeenschappen en de samenleving als geheel,”

aldus Angelique Smid, directeur Welstad. “We zijn zichtbaar en actief in de wijken en dorpen, waar

jong en oud spelen, wonen, leven en werken. Door kansen en talenten te herkennen en te benutten,

ondersteunen we inwoners om hun eigen kracht en mogelijkheden in te zetten.”



In de afgelopen jaren hebben de Gemeente Stadskanaal en Sociaal Werk Welstad bewezen hoe

samenwerking bijdraagt aan een stevige sociale basis. Hierdoor worden inwoners (jong en oud)

warm omringd. De verlenging van de samenwerking biedt een waardevol moment van trots en

inspiratie om ook de komende jaren verder te bouwen aan sterke en sociale gemeenschappen.



Feestelijke bijeenkomst

De viering vond plaats op een basisschool, waar kinderen deelnamen aan een kookworkshop. Deze

activiteit maakte deel uit van de Verrijkte Schooldag, mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de

Regio Deal Oost Groningen. De workshop werd verzorgd door studenten en een docent van

Scholengemeenschap Noorderpoort. Ook actieve wijkbewoners, die zich dagelijks inzetten voor de

leefbaarheid in hun omgeving, waren aanwezig. De dag werd feestelijk afgesloten met ouders die

samen met hun kinderen genoten van de zelfgemaakte gerechtjes.

Gemeente Stadskanaal